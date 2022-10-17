الإمارات: بيانات إيه آي تعتزم إدراج 22.22% من أسهمها في سوق أبوظبي

أعلنت شركة بيانات إيه آي الإمارتية الأحد 16 أكتوبر أنها تعتزم إدراج 22.22% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر طرح عام أولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي سيكون في 21 أكتوبر وسيغلق في 25 أكتوبر، وتنوي الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 31 أكتوبر.

وتعتزم الشركة طرح 571,428,572 سهمًا للاكتتاب العام تمثل 22.22% من رأس مال الشركة في تاريخ الإدراج بسعر الطرح.

وسوف تحتفظ مجموعة جي 42 القابضة المحدودة بمساهمة قدرها 77%، شريطة الاكتتاب في أسهم الطرح بالكامل.

وتوفر شركة بيانات، إحدى شركات جي 42، معلومات جيومكانية عالية المستوى قائمة على الذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الدفاع والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل.

وبلغت إيرادات الشركة خلال أول 9 أشهر في 2022 نحو 490.6 مليون درهم بمعدل نمو سنوي يتجاوز 101%، حيث بلغ إجمالي الربح والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 225.9 مليون درهم بمعدل نمو سنوي يتجاوز 104%.