الإمارات تؤمن 24.5% من احتياجات اليابان من إجمالي الواردات النفطية خلال شهر ديسمبر
نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 24.5%
استوردت اليابان من دولة الإمارات 22.778 مليون برميل من النفط الخام خلال ديسمبر 2018، حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية في طوكيو.
وقالت الوكالة، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إن نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 24.5%.
اقرأ أيضاً:
الإمارات تمتلك سابع احتياطي نفطي في العالم
اليابان تستأنف استيراد النفط الإيراني الشهر الحالي
ما هي العوامل التي تدعم صعود النفط؟!
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
أحدث المقالات
مواضيع مختارة
عناوين ذات صلة
- 36,4 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال الربع الثاني
- 11.8 مليون درهم قيمة التجارة غير النفطية التي عبرت حدود أبوظبي
- السعودية: الصادرات غير النفطية ترتفع إلى 177.2 مليار ريال في 10 أشهر
- ارتفاع المبادلات التجارية السلعية بين الإمارات وأمريكا خلال 2015!
- 162 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات واليابان في 10 أشهر