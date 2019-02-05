الإمارات تؤمن 24.5% من احتياجات اليابان من إجمالي الواردات النفطية خلال شهر ديسمبر

نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 24.5%

استوردت اليابان من دولة الإمارات 22.778 مليون برميل من النفط الخام خلال ديسمبر 2018، حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية في طوكيو.

وقالت الوكالة، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إن نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 24.5%.

اقرأ أيضاً:

الإمارات تمتلك سابع احتياطي نفطي في العالم

اليابان تستأنف استيراد النفط الإيراني الشهر الحالي

ما هي العوامل التي تدعم صعود النفط؟!