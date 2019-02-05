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الإمارات تؤمن 24.5% من احتياجات اليابان من إجمالي الواردات النفطية خلال شهر ديسمبر

الإمارات تؤمن 24.5% من احتياجات اليابان من إجمالي الواردات النفطية خلال شهر ديسمبر
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