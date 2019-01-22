الإمارات تتصدر العالم في انتشار الإنترنت بين السكان

تصدرت الإمارات عالمياً مؤشر انتشار الإنترنت بين السكان، حيث بلغت نسبة انتشاره بين سكانها 98% في 2018، ويجري بث الشبكة العنكبوتية في الدولة باللغتين العربية والإنجليزية، متفوقة على عدد من دول العالم وفقاً لمؤشر «إيدلمان للثقة لعام 2019».

وتفوقت الإمارات على ألمانيا وهولندا اللتين تقاسمتا المركز الثاني بنفس نسبة الانتشار والتي بلغت 96%.

وجاءت بريطانيا التي تبث خدمة الإنترنت بالإنجليزية فقط في المركز الثالث بنسبة انتشار بلغت 95%. واشتركت كل من إسبانيا، فرنسا وكوريا الجنوبية المركز الرابع، بنسبة الانتشار نفسها، وهي 93%.

كما اقتسمت كل من كندا والمملكة العربية السعودية المركز الخامس بنسبة انتشار بلغت 90%، علماً بأن كندا تبث خدمة الإنترنت باللغتين الإنجليزية والفرنسية، فيما تبثها المملكة باللغتين العربية والإنجليزية.

واقتسمت الولايات المتحدة وأستراليا المركز الخامس بنسبة انتشار بلغت 88%، وكلاهما يبث خدمة الإنترنت بالإنجليزية فقط.

يذكر أن نسبة انتشار الإنترنت عالمياً لم تتجاوز 55%.

وفي الإطار نفسه رصد «إيدلمان للثقة لعام 2019» ارتفاع الثقة بين كل الإماراتيين على اختلاف فئاتهم في كل قطاعات السلطة، والتي تضمنت الحكومة، الشركات، أصحاب الأعمال، المنظمات غير الحكومية والإعلام.

وأظهر المؤشر الذي تصدره شركة «إيدلمان» الأميركية للاتصالات والاستشارات التسويقية، ارتفاع نسبة الثقة لدى الإماراتيين بشكل عام خلال 2019 إلى 71%، بارتفاع نسبته 5% عن 2018، والذي بلغت فيه نسبة الثقة لدى الإماراتيين 66%.

وزادت نسبة الثقة لدى الفئات المثقفة بين الإماراتيين خلال 2019 لتصل إلى 83%، بنمو 7% عن العام الماضي، كما ارتفعت نسبة الثقة لدى «القاعدة العريضة» لتبلغ 68%، بنمو 5%.

وأعرب 70% من القاعدة العريضة بين الإماراتيين عن تفاؤلهم بشأن المستقبل متوقعين أنهم سيعيشون هم وعائلاتهم حياة أفضل في غضون السنوات الخمس المقبلة، فيما ارتفعت هذه النسبة لدى الإماراتيين المثقفين إلى 83%.

وارتفعت نسبة ثقة الإماراتيين في حكومتهم إلى 82% في 2019، بنمو 5%، كما زادت نسبة ثقة الإماراتيين في أصحاب الأعمال إلى 83%، بارتفاع 7%، وصعدت ثقة الإماراتيين بالشركات إلى 74% بزيادة 6%.

وأعرب 71% من الإماراتيين عن ثقتهم في قدرة الشركات على تحقيق نتائج إيجابية وقدرتها على تحسين ظروف المجتمع وأحواله الاقتصادية والاجتماعية، بزيادة 9% بالمقارنة مع 2018. وارتفعت نسبة ثقة الإماراتيين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الإماراتية إلى 68%، بنمو 7%، كما بلغت نسبة ثقة الإماراتيين في إعلامهم 60%، بارتفاع 4%.

وبلغت ثقة الإماراتيين في الأمم المتحدة 70 % بنمو7%، كما بلغت ثقتهم في الاتحاد الأوروبي 67% بارتفاع 8%.

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