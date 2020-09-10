الإمارات تتعهد بإعادة "بوينغ 737 ماكس" للخدمة

أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، على التزام الهيئة بضمان العودة الآمنة لطائرات "بوينغ 737 ماكس" إلى أجواء الدولة.

وقال السويدي في بيان اليوم الخميس، إن الهيئة تواصل العمل بشكل مكثف مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية و"بوينغ" والناقلات الوطنية الإماراتية للوصول إلى الحلول المتعلقة بإعادة التشغيل.

وتوقع أن تقترن عودة الطائرة للخدمة على مدى سرعة تطبيق الإجراءات التصحيحية التي ستلي اختبارات الطيران التي قامت بها "بوينغ" مؤخراً كإجراءات تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة وتحديث اجراءات تدريب الطيارين بالإضافة إلى اختبار جاهزية تشغيل جميع الطائرات قبل عودتها الى الخدمة.

وأشار السويدي إلى أنه تم تشكيل فريق متخصص من الهيئة لمراقبة انشطة الاعتماد ومدى تطبيق الاجراءات التصحيحية، والذي يقوم أيضا بالتواصل مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية للاستفادة من النهج الذي اتبعوه في عودة الطائرة للأجواء بشكل آمن والمتوقع ان يتم خلال الربع الأخير من هذا العام.