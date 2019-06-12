الإمارات تتعهد بإنشاء محطة كهرباء في اليمن بتكلفة 100 مليون دولار

أعلنت الإمارات اليوم (الأربعاء) توقيع اتفاقية مع وزارة الكهرباء اليمنية، لتنفيذ محطة كهرباء في محافظة عدن، بتكلفة مائة مليون دولار.

ووقّعت «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» اتفاقية بهذا الشأن أمس (الثلاثاء) مع وزارة الكهرباء اليمنية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ونقلت الوكالة، عن أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد، القول إنه تم اعتماد مائة مليون دولار أميركي لإنشاء محطة توليد طاقة وتطوير الشبكة الكهربائية، وستكون طاقتها الإنتاجية نحو 120 ميغاواط، وسيستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن يمني.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم المؤسسة بتوريد وتركيب وتشغيل توربين غازي مع الشبكة الكهربائية بقوة إنتاجية 120 ميغاواط، وسيتم تشغيلها في أواخر العام الجاري.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمؤسسة خليفة بالعاصمة أبوظبي، ووقعها عن الجانب الإماراتي الزعابي، فيما وقعها عن الجانب اليمني نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني بحضور رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك.

وكان عبد الملك وصل إلى الإمارات، على رأس وفد من حكومته، أول من أمس، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، تلبية لدعوة من الحكومة الإماراتية.