الإمارات تتفق مع روسيا اقتصادياً لما بعد كورونا

أوصى مجلس الأعمال الإماراتي - الروسي بأهمية إبرام شراكات في جميع المجالات وإعداد خطط اقتصادية لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مفتوح عقده المجلس عن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مجتمع الأعمال وأبرز التدابير اللازمة لضمان عمل الأسواق بالبلدين بكفاءة خلال أي أوبئة قد تظهر في المستقبل.

واستعرض الاجتماع - الذي جمع حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس الجانب الإماراتي بالمجلس، وسيرجي جوركوف، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لشركة (JSC Rosgeo) رئيس الجانب الروسي بالمجلس، تأثير جائحة (كوفيد 19) في الشركات وسبل توحيد الجهود بين الحكومات والشركات لإدارة الأزمة ومعالجتها.

علاقات

وأعرب ابن سالم عن بالغ اعتزازه بما وصلت إليه العلاقات الإماراتية - الروسية والرغبة الصادقة في تعزيز التعاون الثنائي، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى ضرورة استثمار تطور العلاقات بين البلدين الصديقين للنهوض والارتقاء بها للمستويات التي تلبي طموح أصحاب الأعمال في الجانبين وترقى إلى الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن غرف الإمارات الممثلة بمجلس الأعمال الإماراتي الروسي المشترك لن تدخر جهداً في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة نمو التبادلات التجارية بين البلدين وتذليل مختلف التحديات التي تواجه ذلك.

ودعا جميع أصحاب الأعمال الإماراتيين والروس إلى اغتنام فرصة اللقاءات التي تعقد الآن ومستقبلاً مع ممثلي كبرى الشركات من شتى الاختصاصات، تمهيداً لعقد شراكات اقتصادية إماراتية روسية واعدة.

بيئة خصبة

ونوه بما تتمتع به دولة الإمارات من بيئة أعمال خصبة، واستعرض أهم الخصائص التي تشكل عوامل جذب للمستثمرين، ومنها الموقع الاستراتيجي المتميز، لا سيما أنها تعد بوابة للسوق الخليجية، فضلاً عن انخفاض كلفة ممارسة الأعمال مقارنة باقتصادات دول المنطقة وعدد كبير من المميزات الأخرى.

من جانبه، أعرب سيرجي جوركوف عن تفاؤله بنتائج هذا الاجتماع الافتراضي وزيارته خلال شهر فبراير 2020 لدولة الإمارات، مثمناً الجهود المشتركة للجانبين لزيادة وتعزيز حجم التبادلات التجارية، وأكد حرص أصحاب الأعمال الروس ورغبتهم الحقيقية في إبرام شراكات ناجحة مع نظرائهم الإماراتيين، خصوصاً في ظل توافر الفرص الواعدة في العديد من المجالات.