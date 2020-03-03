الإمارات تتفوق على ألمانيا وكوريا الجنوبية وهولندا في تصنيف ضغوط العمل

وفقاً لدراسة عالمية لعمليات البحث عبر الإنترنت أجرتها SEMrush، العالمية للتسويق الرقمي، لا تزال الضغوطات المرتبطة بالعمل في الإمارات منخفضة، حيث تعتبر عمليات البحث عبر الإنترنت فيها حول ضغوط العمل من أقل المعدلات نمواً.

وقد ركّزت الدراسة على عمليات البحث التي وردت فيها عبارات ومصطلحات، بما فيها "كيفية التحكم بالضغط في العمل" و"كيفية تخفيف الضغط في العمل"، بين عامي 2016 و2019 في الإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية وهولندا.

وبناءً على النتائج، حققت عمليات البحث في الإمارات زيادة بنسبة 19% فقط خلال سنوات الدراسة الثلاث، متقدّمة على ألمانيا التي أظهرت زيادة في عمليات البحث نفسها بنسبة 27.5%. وجاءت هولندا في المرتبة الثالثة بمعدل زيادة 54.17%، أما كوريا الجنوبية فسجّلت أعلى معدل لزيادة عمليات البحث بنسبة 65.96%.

وفي هذا السياق، علّقت أولغا أندرينكو، رئيسة شؤون التسويق العالمي لدى SEMrush: إن المعلومات الناتجة والمستقاة من بيانات البحث تشير إلى انخفاض مستوى عمليات البحث ذات الصلة بالتوتر بين السكان في الإمارات، وهذا بدوره إيجابي مقارنة بالدول الأخرى.

كما وجدت دراسة SEMrush أن معدل عمليات البحث عبر الإنترنت عن "ألعاب تخفيف الضغط" في الإمارات لم تتجاوز 9 عمليات بحث في الشهر، وهو مستوى إيجابي ومنخفض جداً. أما كوريا الجنوبية فقد شهدت زيادةً بمقدار 3.050% في معدلات البحث عبر الإنترنت عن "ألعاب تخفيف الضغط"، ما يعكس زيادة في الضغوطات الناتجة عن العمل فيها.