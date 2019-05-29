الإمارات تتوقع أن يصل حجم إنفاق الزائرين إلى 202 مليار درهم في 2028

يتوقع أن يصل حجم إنفاق الزائرين إلى الإمارات إلى مستوى 202 مليار درهم خلال عام 2028 في خطوة تعكس مدى الأهمية التي بات يلعبها الإنفاق في دعم قطاع السياحة في الدولة الذي يشكل بدوره رافدا رئيسا من الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.

وكان حجم إنفاق الزائرين للإمارات بلغ خلال عام 2018 نحو 130 مليار درهم تقريبا مقارنة مع 123.6 مليار درهم في عام 2017، بحسب دراسة بوصلة أعدتها وزارة الاقتصاد خصصت عن توجهات الاستثمار والمستثمرين في الدولة.

وفي ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات والبنية التحتية المتميزة التي تمتلكها، أصبح قطاع السياحة والسفر يحظى بأهمية في أجندة التنمية القصيرة والطويلة الأمد لدولة الإمارات، وذلك فضلا عما بات القطاع يشكله أيضا من تعزيز القوة الناعمة للدولة وترسيخ مكانتها كبوابة استثمارية رئيسية.

وساهم قطاع السياحة والسفر بنسبة تصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2017، وفقاً لنتائج تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2018، الذي أشار إلى أن تلك النسبة مرشحة للزيادة بمعدل 3.9% حتى عام 2028.

وفي خطوة تعد مؤشراً على الأهمية التي تحظى بها دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية تم اعتماد إمارة دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.