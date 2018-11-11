الإمارات تحتل المركز السادس عالمياً في استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات

أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) 2018، حيث تقدمت الدولة 18 مركزاً في «محور استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات» من المركز الرابع والعشرين إلى المركز السادس عالمياً، ويقيس هذا المحور كفاءة قطاع الاتصالات في الدول، من خلال عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المدرجة ضمن المحور.

وأظهر التقرير وصول دولة الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي الخاص بـ «نسبة الاشتراكات في إنترنت النطاق العريض المنتقل»، بالإضافة إلى تقدم الدولة إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك.

وتعكس هذه النتائج التقدم الكبير الذي تشهده الدولة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي جاء نتيجة العمل الدؤوب الذي بذلته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مسترشدة بتوجيهات القيادة الرشيدة، كما يعكس فعالية الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والثورة الرابعة.

وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تعكس هذه النتائج الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص في سبيل تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مستنيرة بتوجيهات القيادة الحكيمة، التي رسمت لنا خريطة طريق أوصلتنا لعنان الفضاء».

وأضاف: «إن النجاحات الباهرة التي تشهدها الدولة في هذه الأيام، ما هي إلا ثمرة سنوات طويلة من التخطيط والعمل الجاد، فاليوم نحن في المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات التقنية والاقتصادية، أطلقنا خليفة سات، ولدينا مسبار الأمل، كما نمتلك مشروعنا الخاص باكتشاف كوكب المريخ، ونستضيف اليوم مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وهو أهم فعالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الإمارات اليوم لا تشارك في رسم المستقبل فحسب، بل تعمل على نشر السعادة والرخاء في كل العالم من خلال تحقيق تنمية شاملة مستدامة قائمة على اقتصاد معرفي مستقبلي راسخ»، وأعرب المنصوري عن فخره بكل ما تحقق من إنجازات في وقت قياسي بأن كوادرنا الوطنية قادرة على المضي بدولتنا نحو المراكز المنشودة».

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