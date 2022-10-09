الإمارات تدشن ثالث محطة للطاقة النووية

أعلنت المؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، اليوم الأحد، أن محطتها الثالثة ضمن محطات ‏‏"براكة" للطاقة النووية، التي بنتها سيئول في دولة الامارات العربية المتحدة، تم توصيلها بنجاح بشبكة ‏نقل الطاقة التابعة للدولة الخليجية.‏

وأشارت "كيبكو" إلى أن المحطة الثالثة بدأت عملياتها الشهر الماضي، وقدمت أول ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون الأسبوع الماضي، وأضافت أنه من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في العام المقبل 2023، بعد إجراءها المزيد من الاختبارات.

والمحطة الثالثة هي واحدة من 4 مفاعلات نووية يجري بناؤها في براكة بالإمارات، بموجب عقد قيمته 20 مليار دولار أمريكي، فازت به شركة "كيبكو" في عام 2009، ويمثل المشروع أول تصدير لكوريا الجنوبية لمنتج محلي، عبارة عن محطة للطاقة الذرية التجارية.

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وبدأت أولى محطات شركة "كيبكو" الكورية الجنوبية في "براكة" بالإمارات العربية المتحدة عملياتها التجارية في أبريل 2021، بينما بدأت محطتها الثانية العمل في مارس 2022.

وستضيف المحطة الثالثة في "براكة" التي تم ربطها مؤخرا 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون إلى شبكة الإمارات، وبذلك يصل إجمالي إنتاج المحطة إلى 4200 ميغاوات، بحسب تقديرات شركة "كيبكو".

وعندما تصبح المحطات الأربع قيد التشغيل التجاري، ستنتج محطة "براكة" ما يصل إلى 25 بالمئة من احتياجات الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن تساعد في ضمان استدامة الطاقة في الإمارات، وتحقيق أهدافها في الوصول إلى "صفر-انبعاثات".