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الإمارات ترفع الحظر عن الطائرة بوينغ 737 ماكس

منشور 17 شباط / فبراير 2021 - 05:24
الإمارات ترفع الحظر عن الطائرة بوينغ 737 ماكس
تم رفع الحظر عن الطائرة 737 ماكس وإصدار قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء
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ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم الأربعاء أن الهيئة العامة للطيران المدني رفعت الحظر عن طائرات بوينج 737 ماكس وسمحت بتحليقها مجددا في المجال الجوي للبلاد.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم الأربعاء أن الهيئة العامة للطيران المدني رفعت الحظر عن طائرات بوينج 737 ماكس وسمحت بتحليقها مجددا في المجال الجوي للبلاد.

ونقلت الوكالة عن مدير الهيئة سيف السويدي قوله "تم رفع الحظر عن الطائرة 737 ماكس وإصدار قرار السلامة لعودتها للخدمة في الأجواء".

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Via SyndiGate.info


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