الإمارات تزيد أسعار البنزين والديزل بنسبة 3% في أغسطس

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود، رفع أسعار البنزين والديزل بنسبة 3 إلى 3.2% خلال شهر أغسطس المقبل، شاملاً ضريبة القيمة المضافة ليبدأ العمل بالأسعار الجديدة في محطات توزيع الوقود بدءاً من غداً الخميس.

وارتفع سعر لتر البنزين 98 (ممتاز) إلى 2.37 درهم مقابل 2.30 درهم لشهر يوليو الجاري بزيادة قدرها 7 فلوس بنسبة 3%، كما زاد سعر لتر البنزين 95 خصوصي إلى 2.26 درهم مقابل 2.18 درهم بارتفاع 8 فلوس بنسبة 3.2%، كما ارتفع سعر بنزين إي بلس 91 إلى 2.18 درهم بدلاً من 2.11 درهم بزيادة 7 فلوس بنسبة 3%، وواصل سعر الديزل الارتفاع إلى 2.42 درهم بدلاً من 2.35 درهم بزيادة 7 فلوس بنسبة 3%.

وكانت أسعار الوقود شهدت انخفاضاً الشهر الجاري بنحو 24 فلساً مقارنة بشهر يونيو الماضي، وذلك بعد أربعة أشهر من الارتفاع المتواصل. ويرجع السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الوقود لشهر أغسطس إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً.