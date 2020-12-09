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الإمارات تسجل لقاح شركة Sinopharm CNPG الصينية رسمياً

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 07:25
الإمارات تسجل لقاح شركة Sinopharm CNPG الصينية رسمياً
هذا وأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة Sinopharm CNPG الصينية.
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في خطوة هامة نحو التصدي لجائحة كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد " كوفيد -19 "رسمياً الخاص بمعهد Beijing للمنتجات البيولوجية، وذلك في خطوة هامة نحو التصدي لجائحة كوفيد 19.

هذا وأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة Sinopharm CNPG الصينية.

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Via SyndiGate.info


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