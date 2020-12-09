الإمارات تسجل لقاح شركة Sinopharm CNPG الصينية رسمياً

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد " كوفيد -19 "رسمياً الخاص بمعهد Beijing للمنتجات البيولوجية، وذلك في خطوة هامة نحو التصدي لجائحة كوفيد 19.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تستعرض خلال ثالث أيام معرض جيتكس 2020 خدمة الشكاوى على القطاع الخاص، والتي تساهم بتحسين إجراءات تقديم الشكاوى ضد المؤسسات الطبية للقطاع الخاص مع توفير مرجعية تامة لشكاوى المتعاملين إلكترونياً وبكل سرية. #جيتكس#جيتكس_2020 pic.twitter.com/g0H7NawFUX — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) December 8, 2020

هذا وأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة Sinopharm CNPG الصينية.