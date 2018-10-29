الإمارات تصدر قانوناً جديدًا يرفع رأسمال البنك المركزي إلى 20 مليار درهم
البنك المركزي الإماراتي
قالت الإمارات العربية المتحدة في بيان إنها أصدرت قانونا جديدا بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
وأضافت أن القانون الجديد يرفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) ويسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أمثال رأس المال المدفوع.
هذا وصدر القانون بعد مرسوم من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
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