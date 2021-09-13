الإمارات تصرف علاوة لأبناء المواطنين في القطاع الخاص

لأول مرة في تاريخ الإمارات، يتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، وذلك ضمن فعالية الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين وضمن برنامج "نافس" والتي أعلن عنها عالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله.. ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كيف يتم صرف علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص



تم منح أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأول مرة في تاريخ الإمارات علاوة تصرف لغاية 800 درهم شهرياً لكل طفل، بحدّ أقصى 3200 درهم شهرياً في المجمل، ويبلغ علاوة أبناء المواطنين العاملين في المؤسسات والجهات الحكومية 600 درهم عن الطفل.

الهدف من صرف علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص

تشجيع المواطنين ذوي الخبرات والكفاءات العالية على الالتحاق بمختلف مجالات القطاع الخاص

تسهم في بناء المسيرة المهنية للمواطنين وذلك عن طريق الارتقاء في السلم الوظيفي لهم وصقل مهاراتهم.

جاءت الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين في الإمارات بهدف تحقيق قفزة قياسية في الاقتصاد الوطني، وضمان حياة كريمة لشعبها و الأجيال القادمة.