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الإمارات تضخ 2.40 مليون برميل يوميا في مايو

منشور 31 أيّار / مايو 2020 - 06:47
الإمارات تضخ 2.40 مليون برميل يوميا في مايو
كانت أوبك وحلفاؤها، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اتفقوا على تقليص المعروض بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا من أول مايو أيار
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أبلغ مصدر مطلع بقطاع النفط رويترز اليوم الأحد أن الإمارات العربية المتحدة ضخت 2.40 مليون برميل من الخام يوميا في مايو أيار، تمشيا مع التزامها بموجب اتفاق أوبك+ لخفض المعروض النفطي.

أبلغ مصدر مطلع بقطاع النفط رويترز اليوم الأحد أن الإمارات العربية المتحدة ضخت 2.40 مليون برميل من الخام يوميا في مايو أيار، تمشيا مع التزامها بموجب اتفاق أوبك+ لخفض المعروض النفطي.

كانت أوبك وحلفاؤها، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اتفقوا على تقليص المعروض بقدر غير مسبوق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا من أول مايو أيار لتخفيف أثر تهاوي سعر النفط والطلب عليه والذي أوقدت شرارته أزمة فيروس كورونا. وتبلغ حصة أوبك من الخفض 6.084 مليون برميل يوميا.

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Via SyndiGate.info


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