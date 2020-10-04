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الإمارات: تطبيق ذكي يدعم تمكين أصحاب الهمم الصم

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 12:37
الإمارات: تطبيق ذكي يدعم تمكين أصحاب الهمم الصم
يهدف إلى دعم وتنمية الأفكار المبتكرة والمشاريع الاجتماعية الناشئة، وتطويرها لتصبح مؤسسات اجتماعية، أو منشآت أهلية يكون لها دور فاعل في مساعدة أصحاب الهمم على مواجهة التحديات التي تواجههم في المجتمع، وتوفر لهم حلولاً مبتكرة، تسهم في تحسين نمط حياتهم وتحقيق تطلعاتهم.
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كذا عبّر فريق التطبيق الإلكتروني «أسمعك» محمد أبوالعزم وإيمان خميس ومينا سمير، عن مشروعهم الذي يجسد جسر أمل وبارقة تمكين لأصحاب الهمم من فئة الصم والبكم، وهو أحد المشاريع الـ 10 الفائزة في الدورة الأولى من برنامج «حاضنة معاً الاجتماعية».

هل فكرت مسبقاً كيف يعيش أصحاب الهمم في عالمنا اليوم؟ تتقدم التكنولوجيا وتزيد الابتكارات يومياً ويستفيد الجميع منها، ولكن هل يصل هذا التقدم إليهم أم تتوقف حياتهم عند هذا المفترق؟.

هكذا عبّر فريق التطبيق الإلكتروني «أسمعك» محمد أبوالعزم وإيمان خميس ومينا سمير، عن مشروعهم الذي يجسد جسر أمل وبارقة تمكين لأصحاب الهمم من فئة الصم والبكم، وهو أحد المشاريع الـ 10 الفائزة في الدورة الأولى من برنامج «حاضنة معاً الاجتماعية».

والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى دعم وتنمية الأفكار المبتكرة والمشاريع الاجتماعية الناشئة، وتطويرها لتصبح مؤسسات اجتماعية، أو منشآت أهلية يكون لها دور فاعل في مساعدة أصحاب الهمم على مواجهة التحديات التي تواجههم في المجتمع، وتوفر لهم حلولاً مبتكرة، تسهم في تحسين نمط حياتهم وتحقيق تطلعاتهم.

وقال أعضاء الفريق خلال حديث لـ«البيان»: «إن حياة الشخص الأصم تصبح في عالمنا عبارة عن كفاح لأجل الحياة، بداية من أبسط الأشياء التي لا نفكر قبل القيام بها كطلب كوب من القهوة في أحد المقاهي، فما بالك في تطوّر الموقف إذا أصبح يستدعي طلب المساعدة، حيث يفقد الاتصال بالجميع لتكلمه لغة مختلفة عنهم؟ هذا السؤال هو بداية الفكرة وسبب انطلاق تطبيق «أسمعك».

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Via SyndiGate.info


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