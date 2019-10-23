الإمارات تطلق تطبيق جديد للحفاظ على لياقتك البدنية

سيساعد تطبيق الهاتف الجديد الذي تم الكشف عنه يوم الثلاثاء السكان على الحفاظ على لياقتهم البدنية في الوقت الذي يساعدون فيه في جمع الأموال لمرضى السرطان.

ويتابع تطبيق Relay For Life الإعلان عن ممشى سرطان RFL على مدار 24 ساعة والذي سيعقد يومي 23 و 24 نوفمبر في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

ووفقًا لأصدقاء مرضى السرطان (FoCP) ، سيؤدي تنزيل التطبيق وتسجيل التفاصيل الشخصية إلى جعلك جزءًا واحدًا من مجتمع RFL. وسيقوم التطبيق بتتبع عدد الخطوات التي يقوم بها المستخدم. ويرتبط كل هدف في التطبيق بإكمال عدد معين من الخطوات، وتمكن المستخدم من التبرع بمبلغ محدد لبرنامج FoCP.

ويرسم التطبيق مجموعة من “الرحلات” ويربطها بأهداف جمع التبرعات. وتتطلب الرحلة الأولى 3000 خطوة في غضون 30 يومًا، مرتبطة بالتبرع بقيمة 25 درهمًا لتحقيق الهدف. أما الرحلات الأخرى فهي: 8000 خطوة تكتمل في 30 يومًا من خلال تبرع بقيمة 50 درهماً ؛ و 12000 خطوة في 30 يومًا من خلال تبرع بقيمة 75 درهماً. وحدد برنامج FoCP هدفًا يتمثل في تحقيق مليار خطوة، بحسب خليج تايمز.

وقال بدر الجعيدي، مدير برنامج RFL “الغرض من تطبيق RFL UAE هو تمكين المستخدمين من الحفاظ على أنماط حياة صحية وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض نمط الحياة الأخرى. وأثناء قيامهم بذلك، يربطون رحلاتهم الشخصية برحلات الآلاف من مرضى السرطان الذين يحاربون المرض. وسيبقى التطبيق في متناول يدي المستخدمين قبل وبعد مشوار RFL 2019، لتتبع خطوات المستخدمين على مدار السنة، مما يمكنهم من أن يكونوا في رحلة افتراضية ومتواصلين مع مجتمع RFL العالمي دائمًا “.

ويعد التطبيق بمثابة منصة دائمة للياقة البدنية والصحة. وسيكون التطبيق مساعداً مدى الحياة، ويدعم المستخدمين لتتبع نشاطهم البدني اليومي وربط ذلك بهدف أكبر مشترك يتمثل في جمع أموال حيوية تدعم مرضى السرطان.

وتبلغ رسوم التسجيل للمشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا 25 درهماً، وستذهب لدعم مرضى السرطان.

