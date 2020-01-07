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الإمارات تعتمد تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات

منشور 07 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:10
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص في الشركات التجارية في الدولة
قدم أكثر من 2500 إقامة ذهبية لأصحاب الكفاءات الاستثنـائية والمستثمرين
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اعتمدت الإمارات إصدار تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات

اعتمدت الإمارات إصدار تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكافة الجنسيات، بالإضافة إلى إعفاء رعايا المكسيك من تأشيرة الدخول للإمارات.

وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص في الشركات التجارية في الدولة.

كما قدم أكثر من 2500 إقامة ذهبية لأصحاب الكفاءات الاستثنـائية والمستثمرين ، وبحسب المجلس سيتم البدء في تطبيق القرارات خلال الربع الأول من هذا العام .

 

 

Via SyndiGate.info


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