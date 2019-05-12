الإمارات تعتمد "ياس مارينا" ميناء رسمي مباشر لليخوت الأجنبية

انضم مرسى ياس مارينا أبوظبي إلى قائمة موانئ الدخول الرسمية لليخوت العالمية في الإمارات، ليبدأ تقديم حزمة من الخدمات الجديدة، تتضمن التخليص الجمركي المباشر للسفن التي ترفع علماً أجنبياً، إلى جانب تأمين تأشيرات الإقامة الخاصة بالطواقم وتراخيص الملاحة البحرية لمدة 6 أشهر للطواقم من مختلف الجنسيات، بحسب ما أعلنته إدارة المرسى أمس.

ويقع «ياس مارينا» على جزيرة ياس ويضم 227 مرسى للقوارب واليخوت، بالإضافة إلى مرسى جديد جاف يحتضن 97 ركناً مظللاً للمقطورات التي تحمل القوارب.

ويقلل المرسى من مدة انتظار السفن أمام الموانئ بمعدل 8 ساعات، إذ أصبح بإمكان مالكي السفن والطواقم دخول ميناء مرسى ياس مارينا أبوظبي مباشرة، بدلاً من الانتظار أمام الموانئ التجارية غير المزودة بأرصفة لرسو سفنهم».

ويضم المرسى مجموعة من المرافق ووسائل الراحة الفاخرة، بالإضافة إلى 9 منافذ عالمية للأطعمة والمشروبات، فضلاً عن تنظيمه للعديد من النشاطات الدورية والفعاليات والعروض الترفيهية.

ويعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 بأبوظبي أحد أبرز الفعاليات السنوية، حيث تمثل المراسي التي يصل طول كل منها إلى 150 متراً مكاناً مثالياً لمشاهدة السباقات المثيرة.