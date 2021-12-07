الإمارات تقر نظام جديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف أسبوعياً

أعلنت حكومة الإمارات عن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

هذا وستكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وسيطبق هذا القرار من تاريخ 1 يناير كانون الثاني 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

