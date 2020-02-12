الإمارات تمنع استيراد تبغ الأرجيلة والسجائر الإلكترونية دون طوابع ضريبية

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من بداية مارس المقبل سيُمنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير مُعَرَّفَة بـ«الطوابع الضريبية الرقمية» إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» بهدف حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة.

ودعت الهيئة جميع منتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته والأطراف المعنية بهذا القطاع كافة إلى الالتزام بالنظام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ»، ويهدف إلى تتبع عبوات التبغ ومنتجاته إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

وشددت في بيان صحفي أمس على أهمية تطبيق قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2019 بشأن تطبيق «نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع نوفمبر الماضي، حيث بدأت الهيئة بتوفير «الطوابع الضريبية الرقمية» بالتعاون مع شركة «دي لا رو» المشغلة للنظام ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل مستوردي ومنتجي تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً لتثبيتها على هذه السلع الانتقائية لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.

ووفقاً لقرار الهيئة، فإنه اعتباراً من مطلع شهر مارس 2020 سيُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بالقرار إلى الدولة من دون وجود علامات مميزة (الطوابع الضريبية الرقمية) عليها، واعتباراً من مطلع شهر يونيو 2020 يُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في القرار

(وتشمل تبغ الأرجيلة «المعسل» ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً) في الدولة من دون علامات مميزة.

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن تطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» بتوسيع نطاق النظام ليشمل تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً جاء استكمالاً للتطبيق الناجح للمرحلة الأولى التي بدأ بموجبها منع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية اعتباراً من بداية شهر أغسطس الماضي.

وأضاف: «يدعم النظام جهود الهيئة لتحصيل الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، كما يسهم في حماية المستهلكين من الغش التجاري، ومن تسرب المنتجات الرديئة للأسواق، والحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان، وتقوم الهيئة بتطبيق النظام بالتعاون مع دوائر الجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية اعتماداً على آليات رقابية إلكترونية متطورة تتميز بالدقة والكفاءة».

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن «الطوابع الضريبية الرقمية» المسجلة في قاعدة البيانات بالهيئة يتم تثبيتها على عبوات منتجات التبغ، ويتضمن كل طابع معلومات يمكن قراءتها بجهاز إلكتروني خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة، وأن هذه المنتجات غير مُقَلَّدة أو مُهَرَّبة.