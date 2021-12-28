الإمارات في عيدها ال50: أبرز 50 إنجازاً خلال 2021

سطرت دولة الإمارات العديد من الإنجازات الاستثنائية خلال العام 2021 الذي تزامن مع احتفالاتها باليوبيل الذهبي للاتحاد.

ومع اقتراب نهاية العام 2021 ترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي أهم تلك الإنجازات والقرارات في التقرير التالي:

قرارات وأحداث استثنائية.

- رئيس الدولة يعتمد أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية تضمن أكثر من 40 قانونا.

- اعتماد تشكيل وزاري جديد ومنهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي.

- انطلاق إكسبو 2020 دبي بمشاركة 192 دولة.

.. اقتصاد وأعمال .

- الإمارات تعلن الميزانية العامة للاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".

- مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الحقيقي للدولة بنسبة 2.1 % في عام 2021، و4.2% لعام 2022.

- إطلاق أول بورصة في العالم لتداول العقود الآجلة لخام «مربان»، الذي تنتجه شركة «أدنوك».

- إطلاق مشاريع الخمسين التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترتقي بتنافسيتها العالمية.

.. الصحة.

- الإمارات تعلن بدء إنتاج لقاح "حياة – فاكس" المضاد لـ "كورونا".

- الإعلان عن بدء استقبال السياح المطعمين من جميع الدول.

- إطلاق أول مركز خدمات طب الطيران بالعالم .

- الإمارات تتصدر دول العالم في التعامل مع جائحة «كوفيد19» في نوفمبر 2021.

.. التغير المناخي والطاقة.

- الإمارات تعلن عن مبادرة الحياد المناخي بحلول 2050.

- بدء التشغيل التجاري لـ"براكة" كأولى محطات الطاقة النووية السلمية عربياً.

- استضافة الحوار الإقليمي للتغير المناخي.

- ربط الوحدة الثانية لمحطة "براكة" بشبكة الكهرباء.

- فوز الإمارات باستضافة / COP 28 / أهم مؤتمر عالمي للمناخ في 2023.

.. الفضاء.

- مسبار الأمل الإماراتي يصل إلى مدار كوكب المريخ بنجاح.

- الإعلان عن مهمة استكشاف كوكب الزهرة وسبعة كويكبات ضمن المجموعة الشمسية.

- إعلان أسماء الدفعة الثانية من رواد الفضاء الإماراتيين بينهم نورة المطروشي أول رائدة فضاء عربية.

.. حضور أممي وعالمي.

- انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022- 2023.

- الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة.

- الإمارات تنضم إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى.

- معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها ، ينال جائزة «شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021»

- انتخاب رزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، لرئاسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة /IUCN/.

- مرشح الإمارات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي يفوز برئاسة الإنتربول لمدة 4 سنوات.

.. قرارات وتشريعات.

- الإعلان عن نظام العمل الأسبوعي الجديد للقطاع الحكومي واعتماد أيام العمل من الإثنين إلى الجمعة.

- الإعلان عن وثيقة "مبادئ الخمسين" العشر .

- صدور قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

- الإمارات تعلن عن مسارات متكاملة للإقامات في الدولة: عادية/ خضراء/ ذهبية.

- السماح بمنح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين وأصحاب المهن التخصصية.

- إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

- حكومة دبي أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم.

.. متفرقات

- الإمارات الأولى عالمياً في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً.. خلال 2021.

- الهوية الإعلامية للإمارات تحتل المرتبة 11 عالميا وارتفاع قيمتها الاقتصادية إلى 2.74 تريليون درهم.

- اليونسكو تعتمد اليوم الوطني لدولة الإمارات الموافق الثاني من ديسمبر يوماً عالمياً للمستقبل.

- أبوظبي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي في الأمن والأمان وانخفاض معدلات الجريمة.

- إطلاق أكبر برنامج وطني لتدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام.

- افتتاح "عين دبي" أكبر عجلة ترفيهية في العالم.

- نجاح لافت في تنظيم معرضي أبوظبي للدفاع ودبي للطيران.

.. الثقافة

- صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يطلق الأجزاء الـ 17 الأولى من "المعجم التاريخي للغة العربية".

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية والعمل على زيادة نسبة مساهمتها لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.

- دبي للثقافة" تعلن عن منح "الفيزا الثقافية لـ"1000" مبدع وفنان من مختلف الجنسيات خلال المرحلة المقبلة.

- معرض الشارقة الدولي للكتاب يصنف الأكبر عالمياً على مستوى بيع وشراء حقوق النشر لعام 2021.

- الإمارات تفوز باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم /آيكوم 2025/.

.. رياضة

- استضافة التصفيات المشتركة للمجموعتين الأولى والسابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس أمم آسيا لكرة القدم.

- أبوظبي تنظم أكبر مونديال للسباحة والألعاب المائية بمشاركة 1100 لاعب ولاعبة من 180 دولة.

- انتخاب الإماراتي محمد بن سليّم رئيسًا جديدًا للاتّحاد الدولي للسيارات "فيا".

- أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجوجيتسو بمشاركة أكثر من 2,000 لاعب ولاعبة من 65 دولة.

- استضافة بطولة آسيا للملاكمة في دبي.