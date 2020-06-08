الإمارات: لا توجد نية لخفض حجم الإنفاق في موازنة 2020

أكد وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية في الإمارات، سعيد راشد اليتيم عدم وجود نية لتخفيض حجم الإنفاق أو إجراء أي تعديلات على بنود المصروفات المدرجة بالميزانية المعتمدة لعام 2020، مضيفا أن تقييم الوضع يجري بشكل دوري ومستمر.

وأوضح "اليتيم" بحسب نشرة وزارة المالية لشهر يونيو، أن الأثر المالي لحزمة مبادرات الحكومة الاتحادية تبلغ نحو 16 مليار درهم وذلك بعد أن اتخذت الوزارة عدة تدابير بتخفيض وإلغاء الرسوم بالوزارات المؤثرة لاحتواء تداعيات أزمة جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي كان قد اعتمد الميزانية العامة عن السنوات 2017 – 2021 بنفقات تقديرية تبلغ نحو 247 مليار درهم.