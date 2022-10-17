الإمارات: مجلس إدارة تيكوم يُوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم

أعلنت مجموعة تيكوم الإماراتية عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم إماراتي.

وتأتي توزيعات الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 200 مليون درهم إماراتي تماشياً مع سياسة الشركة الخاصة بتوزيعات الأرباح المُعلنة في وقت سابق من العام الجاري، والتي نصّت على توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 800 مليون درهم إماراتي على مدار السنوات الثلاث المقبلة وحتى أكتوبر 2025، بدءاً بالدفعة الأولى بقيمة 200 مليون درهم إماراتي في أكتوبر 2022.

هذا وحققت تيكوم أرباحاً بـ 428 مليون درهم إماراتي بزيادة بلغت 43.4% على أساس سنوي في النصف الأول من العام.