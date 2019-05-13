الإمارات من أكثر الأسواق جاذبية للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط

منشور 13 أيّار / مايو 2019 - 07:16
حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات قد يسجل ارتفاعاً كبيراً في عام 2022
حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات قد يسجل ارتفاعاً كبيراً في عام 2022
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الإمارات تعد أكثر الأسواق جاذبية للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا

أكدت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات والبحوث الاقتصادية أن الإمارات تعد أكثر الأسواق جاذبية للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، نظراً لارتفاع معدل إنفاق الفرد في الإمارات على المشتريات عبر التجارة الإلكترونية.

وأوضح تقرير نشرته المؤسسة أن الإمارات تقود المنطقة على طريق التحول صوب التسوق الإلكتروني، مضيفاً إن الإمارات ستشهد ازدهاراً هائلاً في التجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يكون معدل نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات هو الأعلى عالمياً خلال الفترة بين عامي 2018 و2022، وسيبلغ 23%.

وتوقع التقرير أن يسجل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات ارتفاعاً كبيراً في عام 2022، ليصل إلى 27.1 مليار دولار، بالمقارنة مع 16 مليار دولار خلال العام الجاري.

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Via SyndiGate.info


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