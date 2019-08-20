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الإمارات والسعودية تبذلان الجهود لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي

منشور 20 آب / أغسطس 2019 - 06:20
الإمارات سوف تستمر في دعم المنظمة والدول غير الأعضاء فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار سوق النفط العالمية
الإمارات سوف تستمر في دعم المنظمة والدول غير الأعضاء فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار سوق النفط العالمية
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الإمارات والسعودية تبذلان ما في وسعهما لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي

أكدت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن الإمارات والسعودية تبذلان ما في وسعهما لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي.

وأبرزت الوكالة تصريحات سابقة لمعالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، والتي قال فيها إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سوف تعقد اجتماع الأمناء يوم 12 سبتمبر في أبوظبي، وطمأن الوزير القطاعات الاقتصادية بأن الطلب ما زال قوياً، وأعرب عن اعتقاده بأن منظمة أوبك سوف تستمر في سياستها الثابتة بخصوص مستويات الإنتاج.

وأكد المزروعي أن الإمارات سوف تستمر في دعم المنظمة والدول غير الأعضاء فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار سوق النفط العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات مستمرة في دعم استقرار الأسواق.

وأعلنت السعودية أن الرياض سوف تفعل كل ما في وسعها من أجل وقف تراجع أسعار النفط العالمية بأي ثمن وتفكر في كل الاحتمالات والخيارات.

وارتفعت أسعار النفط الخام، أمس حيث صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتاً أو نحو 1.1% إلى 59.28 دولاراً للبرميل، وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتاً أو 1% إلى 55.42 دولاراً للبرميل.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا بنيويورك: «يستفيد النفط من التفاؤل العام المتمثل في أننا لن نشهد سيناريو الحرب التجارية الرهيبة كما تنبه السوق العالمي أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لن تنتهي قريباً».

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Via SyndiGate.info


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