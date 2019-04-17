الإمارات: 243 مليار درهم الصادرات البترولية في 2018

ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات البترولية «الهيدروكربونية» لدولة الإمارات 29.6 مليار درهم في عام 2018 بنسبة نمو 13.9%، لتصل إلى 243.1 مليار درهم، مقارنة مع 213.5 مليار درهم في 2017، وفقاً للبيانات المعدلة الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.

وكان المصرف المركزي قدر في بيانات سابقة ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بنسبة 8.7% تعادل 18.6 مليار درهم، وفقاً للتقديرات غير النهائية، التي كانت تشير إلى أن صادرات الدولة من المنتجات الهيدروكربونية تبلغ 232.1 مليار درهم في عام 2018، مقارنة مع 213.5 مليار درهم في 2017.

وأوضح «المركزي» أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والمواد البترولية الأخرى، وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات المصرف أن نمو الصادرات غير البترولية ارتفع بنسبة 2.1% تعادل 8 مليارات درهم، في حين كانت تقدر نسبة النمو بنحو 4.9% تعادل زيادة بالقيمة بنحو 19 مليار درهم، أما البيانات الخاصة بتجارة إعادة التصدير فظلت من دون تغيير.

وتظهر بيانات «المركزي» أن صادرات البترول الخام زادت بقيمة 17.4 مليار درهم عام 2018 لتبلغ 132.4 مليار درهم، مقارنة مع 115 مليار درهم في 2017.

وزادت صادرات المنتجات البترولية بقيمة 10.5 مليار درهم لتبلغ 81.5 مليار درهم عام 2018، مقارنة مع 71 مليار درهم في عام 2017.

وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي بقيمة 1.7 مليار درهم، لتبلغ 29.2 مليار درهم في 2018، مقارنة مع27.5 مليار درهم في 2017.

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