الإمارات: 600 مليار درهم تحويلات بين البنوك خلال مارس

زادت حركة تحويلات الأموال بين البنوك بالدولة بنسبة 13.2% خلال مارس 2019 إلى 601 مليار درهم، بزيادة قدرها 70 مليار درهم مقارنة مع فبراير 2019، ما يشير إلى ارتفاع كبير في مستويات النشاط المالي والاقتصادي في السوق المحلية، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.

وتظهر بيانات المصرف أن التحويلات المالية بين البنوك خلال الربع الأول من 2019 ارتفعت إلى 1.775 تريليون درهم مقارنة مع 1.67 تريليون درهم في الربع الأول من 2018 بزيادة قدرها نحو 105 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 6.3%، وأما تحويلات العملاء فقد ارتفعت إلى 821 مليار درهم، في الربع الأول من 2019 مقارنة مع 728 مليار درهم في الربع الأول من 2018 بزيادة قدرها نحو 93 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 13% تقريباً، وهو معدل نمو مرتفع ويظهر تحسناً ملموساً في ملاءة الشركات والأفراد المالية وارتفاع مستويات النشاط والتبادل السلعي والخدمات في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما تظهر البيانات أن التحويلات المالية بين عملاء البنوك من الأفراد والشركات ارتفعت إلى 300 مليار درهم خلال الشهر نفسه بنمو بلغت نسبته 21.5% تعادل زيادة بقيمة 53 مليار درهم مقارنة مع قيمة التحويلات المسجلة بين عملاء البنوك في فبراير 2019، التي بلغت 247 مليار درهم، ما يعزز مؤشر التفاؤل بنمو حركة الأعمال

والنشاط في قطاعات الأعمال المختلفة بالدولة، خلال الشهر الماضي.

إلى ذلك أظهرت البيانات أن حركة مقاصة الشيكات في الدولة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر مارس الماضي، لتصل قيمتها إلى 106 مليارات درهم بنمو بلغت نسبته 10.4% تعادل زيادة في القيمة بنحو 10 مليارات درهم، مقارنة مع رصيدها في فبراير الذي سبقه، الذي بلغ 96 مليار درهم.

كما زاد عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة خلال الشهر الماضي بنسبة 9.1% لتبلغ 2.29 مليون شيك مقارنة مع عددها في فبراير الذي سبقه، البالغ 2.1 مليون شيك، بزيادة قدرها 190 ألف شيك خلال الشهر، ما يؤكد زيادة النشاط الاقتصادي وحركة التداول في السوق المحلية.

وتظهر أرصدة الإيداعات النقدية والسحوبات النقدية في حسابات البنوك لدى المصرف المركزي، ارتفاعا في الطلب على السيولة ما يشير إلى ارتفاع في الطلب على التمويل والاقتراض، حيث بلغت قيمتها النقدية من المصرف المركزي 18.6 مليار درهم خلال مارس 2019 وهي تشكل زيادة بنحو ملياري درهم عن السحوبات النقدية في فبراير 2019، كما أن الإيداعات النقدية بلغت 17.8 مليار درهم خلال مارس الماضي، ما يشير إلى أن البنوك سحبت أمولا تزيد بنحو 800 مليون درهم على قيمة الأموال التي أودعتها لدى المصرف المركزي خلال مارس نفسه، وهو مؤشر على ارتفاع الطلب على السيولة في السوق المحلية بشكل رئيسي.

رغم ذلك، فإن قيمة الإيداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي في مارس زادت بنحو 3 مليارات درهم مقارنة مع إيداعاتها في فبراير 2019، وهو ما يظهر توفر السيولة اللازمة للبنوك، وقدرتها على تلبية الطلب على التمويل والاقتراض من قطاعات الأعمال في السوق المحلية.