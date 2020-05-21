الإمارات: 6.8 مليار دولار أرباح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في 2019

قالت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إنها حققت إيرادات بلغت 228 مليار درهم (62 مليار دولار) وأرباحا صافية بلغت 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) حسبما أعلنته المؤسسة أمس من نتائج مالية موحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقالت المؤسسة إن صافي الربح ارتفع بنسبة 16.9 في المائة عن العام السابق إلى 25 مليار درهم، ويشمل ذلك المساهمة القياسية من الخدمات المصرفية والمالية وأداء قويا من النقل، مشيرة إلى أنه قابل تلك الزيادات انخفاض المساهمات من النفط والغاز وإنتاج الألمنيوم، واستفادت نتائج الخدمات المصرفية والمالية من مكاسب بقيمة 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار) من التخلص الجزئي من نتورك إنترناشيونال القابضة «بي إل سي» وقياس القيمة العادلة لحصتها المتبقية.

وذكرت أن صافي الربح المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة بلغ 18 مليار درهم (4.8 مليار دولار) بزيادة قدرها 10.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت الأصول ارتفاعا بمستوى قياسي بلغ 1.1 تريليون درهم (300 مليار دولار) وهي زيادة بنسبة 27.5 في المائة مقارنة بنهاية عام 2018.

وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 204.6 مليار درهم (55.6 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2018 رغم إجراء تعديل لمرة واحدة بقيمة 9.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار) فيما يتعلق باعتماد معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16.

وقال محمد الشيباني عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «في 2019 حققت المؤسسة أداء قويا للغاية رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتأثيرها على أعمالنا... وعلاوة على ذلك يعكس المستوى القياسي للأصول الذي وصلت إليه المؤسسة والذي يتجاوز بكثير تريليون درهم النمو المستمر الذي حققته أعمالنا الرئيسية بمرور الوقت وحجم عملياتها في عام 2020 مع الاضطرابات الكبيرة الناشئة في أعقاب أزمة (كوفيد - 19) ونركز على تعديل عملياتنا للحفاظ على قدرتها على العمل بشكل تنافسي عندما تنحسر الأزمة الصحية وما زلنا واثقين من أن المؤسسة يمكن أن تحقق عوائد مستدامة على المدى الطويل من أجل ازدهار دبي».

يذكر أن مؤسّسة دبي للاستثمارات الحكومية تملك شركات ضخمة في الإمارة من بينها مجموعة طيران الإمارات وشركة إعمار العقارية.