الإمارات: 733 مليار درهم التحويلات المالية في أبريل

بلغت قيمة التحويلات المالية الإجمالية بالدولة خلال أبريل الماضي نحو 733 مليار درهم، توزعت على 467 مليار درهم تحويلات بين البنوك، ونحو 266 مليار درهم تحويلات العملاء بالدولة، حسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

ورغم حجم التحويلات الكبير، فإنه جاء أدنى بنحو 27% من قيمته في مارس 2020، حيث بلغت التحويلات الإجمالية بالدولة نحو تريليون درهم، وكانت موزعة على البنوك بقيمة 662 مليار درهم والعملاء بقيمة 340 مليار درهم، نتيجة الإجراءات الوقائية التي استمرت طوال الشهر للحد من انتشار وباء «كوفيد 19»، وهي الإجراءات التي أدت إلى إغلاق جزئي لعدد من نشاطات وأعمال الشركات العاملة في عدة قطاعات، خاصة في قطاع السياحة والنقل الجوي والسفر ومراكز التسوق وغيرها.

كما سجلت مقاصة الشيكات ما قيمته 56.2 مليار درهم في شهر أبريل الماضي، مقارنة مع 96.6 مليار درهم في مارس الذي سبقه، وبلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها وفقاً لنظام المقاصة المعمول به بالدولة، نحو 357.6 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020.

وتظهر الإحصائيات أن الإيداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي بلغت 16.7 مليار درهم في أبريل الماضي، مقارنة مع 24.3 مليار درهم في مارس الذي سبقه.

لتبلغ بذلك القيمة الإجمالية لإيداعات البنوك النقدية لدى المصرف المركزي نحو 74 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي نحو 19.5 مليار درهم في أبريل الماضي، مقارنة مع 33.5 مليار درهم في مارس الذي سبقه، وبذلك بلغت السحوبات النقدية الإجمالية نحو 88 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020.

وتظهر الإحصائيات أن البنوك بالدولة تتمتع بدرجة عالية من السيولة النقدية والملاءة المالية.