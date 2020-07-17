الإيموجي.. ما هو وما دلالة أشهر الرموز المستخدمة ؟

يصادف 17 يوليو من كل عام اليوم العالمي للرموز التعبيرية المستخدمة في كتابة الرسائل الإلكترونية والمعروفة باسم "إيموجي".

تستخدم هذه الرموز في عصرنا الحالي للتعبيرعن الحالة النفسية أثناء استخدامها أو لاختصار محادثات حيث يمكن التعبير عن جمل كاملة من خلال بضع رموز فقط، ويبلغ عددها أكثر من 2666 إيموجي عالمياً، وأكثرها استخداما هو إيموجي دموع الفرح 😂.

من الجدير بالذكر بأن الإيموجي هو مصطلح ياباني الأصل ظهر ما بين عام 1998 و1999 من قبل المصمم الياباني Shigetaka Kurita الذي كان يعمل في ذلك الوقت على منصة للإنترنت عبر الهاتف تسمى i-mode. استلهم المصمم هذه الفكرة من رموز نشرات الطقس والعلامات الموجودة في الشوارع، وقرر تبني هذه الفكرة وإطلاق مشروعه. لكن كان الظهور القوي لها بعد انتشار الهواتف الذكية الذي رافقه إطلاق عدد كبير من تطبيقات التراسل الفوري والتعارف مثل "واتساب" و"WeChat".

ولم يكن اختيار 17 يوليو/ تموز عبثاً بل له دلالات ومغزى، وهو يوم إطلاق تقويم الـ"إيموجي" أو Calendar emoji displays، وهو أيضاً التاريخ الذي ظهر فيه تطبيق iCal لأول مرة في معرض MacWorld في عالم 2002 والتابع لشركة آبل، حيث طرحت الشركة في ذلك اليوم إطلاق ما يقارب 70 شخصية ورموز تعبيرية جديدة لتلبية خيارات الجميع.

وقد احتفل أول مرة باليوم العالمى للإيموجي فى عام 2014، حيث ظهرت تغريدة في حساب على تويتر يعلن ذاك التاريخ يوماً عالمياً للإيموجي.









ومع مرور الزمن أصبح للإيموجي أهمية كبيرة، حيث في عام 2015 اختار قاموس أوكسفورد جملة ”الدامع من شدة الضحك“ 😂 كـ”كلمة العام“، التي تصف أحد أشهر الرموز التعبيرية. وفي عام 2017 أصبحت الرموز مراعية لتنوع الأعراق والاهتمامات والهوايات.

وكذلك تميز اليوم العالمي للإيموجي في العديد من الدول حيث أضيء مبنى ”إمباير ستايت“ في نيويورك باللون الأصفر بهذه المناسبة.



We’re turning into a giant emoji tonight with yellow lights for #WorldEmojiDay! 😁 💛 pic.twitter.com/2d8V2Po4wG — Empire State Building (@EmpireStateBldg) July 17, 2017

وأيضًا نظم متحف نيويورك للفن الحديث معرضًا للرموز التعبيرية، بما في ذلك عرض لـ 176 من الرموز التي تعد أصل الوجوه التعبيرية.

كما برز أيضًا دور لبعض الشركات والعلامات التجارية في اليوم العالمي للإيموجي. على سبيل المثال قامت شركة بيبسي في عام 2015 بإطلاق خط PepsiMoji المحدود من المشروبات الغازية في كندا لتنتشر في 100 بلد حول العالم بعد ذلك.



وأعلنت شركة سوني عام 2016 عن اسم تي جي ميلر كأول أفراد طاقم فيلم The Emoji Movie. ويظهر سنويا في اليوم نفسه إعلانات عالمية تستوحي فكرتها من اليوم العالمي للإيموجي مثل جنرال إلكتريك، تويتر، وكوكا كولا.

ومن الجدير بالذكر بأن أجهزة آبل كالأيفون وساعة آبل بدأت بـ59 إيموجي ثم وصلت إلى 70 إيموجي مع عام 2018، أبرزها رموز الأكلات الشعبية المشهورة كالفلافل والوافل، وكذلك الثوم والزبدة.





المعاني الخفية وراء بعض الإيموجي المستخدمة في مواقع التواصل الإجتماعي

1.الإيموجي (دموع من كثرة الضحك أو الفرح) 😂

البعض يعتقد أن هذا الإيموجي يعبر عن الدموع والحزن، ولكنه على العكس من ذلك تماماً. فهو يعبر عن كثرة الضحك. ويعتبر هذا الإيموجي الأكثر استخداماً على مواقع التواصل الإجتماعي.

2. إيموجي الشخص الذي يضع يداه على رأسه 🙆

الكثير يستخدم هذا الإيموجي في حال وجود خبر سيء. إلا أن معناه الحقيقي يعبر عن الموافقة والاقتناع بالكلام الذي يقال والاستسلام لفكرة معينة.

3. إيموجي اليدين المتطابقتين 🙏🏼

معلومة خاطئة عند البعض أن هذا الإيموجي يستخدم للاتفاق على شيء ما، لكنه في الحقيقة يعبر عن الصلاة والتوسل لشخص ما لتنفيذ طلب معين.

4. إيموجي "كومة من البراز" 💩

البعض كان يعتقد أن هذا الإيموجي شوكولاته وخاصة الأمهات ولكنه في الحقيقة هو إيموجي "كومة من البراز". ويتم تزيينها بابتسامة ودودة ولطيفة، تستخدم للتعبير عن الاستياء. والكنديين الأكثر استخداما لهذا الإيموجي حسب التقارير الحديثة.

5. إيموجي الأسنان الظاهرة والعيون المغلقة 😁

في العادة يستخدم هذا الإيموجي للتعبير عن السعادة و الفرحة الكبيرة التي يشعر بها المرسل.

6. إيموجي وجه الشيطان 👹

البعض يرى أن هذا الإيموجي يعبر عن الشخص الشرير، ولكنه يعبر عن الشعور بالغضب الشديد.

7. إيموجي الخجل 😊

يتوفر أكثر من إيموجي للخجل، وكل إيموجي يعبر عن شيء مختلف أو حسب الحالة.

الإيموجي الأول (😊)، يعتقد الكثير أنه يعبر عن الخجل، ولكنه في الحقيقة يعبر عن الراحة والاسترخاء، أما الثاني (😌) فيعبر عن الخجل الشديد وعادة ما يساء استخدام هذا الإيموجي لقرب الاثنين من نفس المعنى.



8. إيموجي النعاس 😪

يستخدم البعض هذا الإيموجي ليعبر عن البرد، لكنه في الحقيقة يعبر عن النعاس والغفوة.

9. إيموجي خيبة الأمل 😥

البعض يستخدم هذا الإيموجي للتعبير عن التوتر لكنه في الواقع يعبر عن خيبة الأمل والحسرة.

10. إيموجي التعب والإرهاق 😫

يستخدم البعض هذا الإيموجي ليعبر عن الحزن، إلا أنه في الحقيقة يعبر عن التعب والإرهاق الشديد ولذلك لا بد من فهم معاني التعابير قبل استخدامها حتى يفهم الشخص المستقبل ما المعنى المقصود وإلى ماذا يرمز.

11. إيموجي الحيرة والإرتباك 😖

يعبر هذا الإيموجي عن الحيرة والارتباك .

12. إيموجي القرد 🙈🙉🙊

البعض يرسل هذا الإيموجي ليعبر عن الخجل والاحراج، ولكنه يلخص المقولة الشهيرة ” لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم”.

13. الإيموجي المصدوم 😦 😯

يوجد أكثر من إيموجي يعبر عن الصدمة، فهناك إيموجي يعبر عن الصدمة العادية 😦، وآخر يعبر عن الصدمة بسبب أزمة ما حدثت 😯.

14.الإيموجي الحزين 😢

يوجد إيموجي يعبر عن الحزن بنسبة بسيطة 😞، وآخر يعبر عن الحزن الشديد لدرجة البكاء 😭.

15. إيموجي القبلة 😘😗😙😚

يوجد أكثر من إيموجي للقبلة، فمن الممكن أن تكون القبلة لصديق، أو أخ أو حبيب، أو قبلة شفقة.

16. إيموجي الغمزة 😜 😉

يوجد العديد من إيموجي الغمزة، فهناك إيموجي غمزة مشاكسة 😜، و ايموجي غمزة عادية 😉.

17. الإيموجي الغاضب 😤

البعض يرى أن هذا الإيموجي يعبر عن الانتصار، لكنه في الحقيقة يعبر عن الغضب.

18. الإيموجي المشخص 😎

الإيموجي الذي يرتدي نظارة يعتبر هذا الإيموجي من أكثر الايموشنات استخداماً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ويعبر عن أن الشخص وصل لإنجاز عظيم.

وينتج عن استخدام الإيموجي في التواصل مع الآخرين العديد من الفوائد وهي :

1. زيادة معدل قراءة المحادثات

2.اختصار الوقت في التعبير

3.اختصار المساحة في الكتابة

4. التعبير عن الشعور

وإن كنت تبحث عن إيموجي معين، فيمكنك إيجادها في أي من هذه المواقع:

Copy and Paste Emoji.1 - أفضل موقع إيموجي للنسخ

يعتبر من المواقع المشهورة جداً في عالم الإيموجي وسهل جداً في الاستخدام حيث يمتلك واجهة مستخدم بسيطة، ويحتوي على ما يزيد عن 700 إيموجي للنسخ، ويمكنك بكل سهولة نسخ الإيموجي الذي تريده.

و للتعرف أكثر على ميزات الموقع، يمكنك زيارته من هنا.



2. موقع emoji copy - رموز تعبيرية مميزة

يعتبر من أفضل المواقع التي تقدم إيموجي للنسخ مميز ويضم الموقع العديد من الأقسام الخاصة بالـ إيموجي منها رموز مضحكة، رموز حزينة وغيرها العديد من الأقسام. ويتميز أيضًا بإمكانية اختيار لون الإيموجي الذي تود استخدامه وكذلك إمكانية التحكم في حجمه ويمكنك البحث عن الإيموجي بالاسم أو استخدام تقسيمات الموقع.

ويمكنك زيارة موقع emoji copy من هنا.



3. موقع Mega Emoji - سهولة نسخ الإيموجي

إيموجي للنسخ بطريقة مميزة حيث يتوفر على الموقع عدداً ضخماً من الإيموجي منها إيموجي ملون. كما يوفر الموقع إيموجي باللون الأسود.

و للتعرف أكثر على أقسام الإيموجي التي يحتويها الموقع، قم بزيارته من هنا.

4. موقع lenny faces

يعد واحداً من المواقع التي تقدم الإيموجي باللون الاسود بطريقة مميزة جداً ويتميز الموقع بسهولة نسخ الإيموجي من عليه.

وهو كباقي مواقع إيموجي للنسخ الموقع، يحتوي على أقسام متنوعة ويمكنك التعرف عليها هنا.



أخيرا و ليس آخرا، هل استخدام الإيموجي يعود بنا إلى ما قبل الأبجدية؟ أم ستصبح لغة فريدة جديدة لا ينطبق عليها مفاهيم وقيم سابقة؟

