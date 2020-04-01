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الاتحاد الأوروبي قد يخفض ساعات العمل تفاديا للاستغناء عن عاملين في ظل أزمة كورونا

منشور 01 نيسان / أبريل 2020 - 12:08
الاتحاد الأوروبي قد يخفض ساعات العمل تفاديا للاستغناء عن عاملين في ظل أزمة كورونا
الشركات تدفع أجورا لموظفيها، حتى لو لم تكن تدر دخلا في الوقت الحالي. تهب أوروبا حاليا لدعمها بمبادرة جديدة
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اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء نظام عمل جديدا لساعات أقل تدعمه الدولة لمساعدة العاملين على الاحتفاظ بوظائفهم في ظل تضرر اقتصادات دول التكتل البالغ عددها 27 من وباء فيروس كورونا.

اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء نظام عمل جديدا لساعات أقل تدعمه الدولة لمساعدة العاملين على الاحتفاظ بوظائفهم في ظل تضرر اقتصادات دول التكتل البالغ عددها 27 من وباء فيروس كورونا.

ومن الواضح أن النظام موضوع على غرار خطة خفض ساعات العمل الألمانية التي تدفع الحكومة بموجبها جزءا من أجر العامل حتى لا يتم الاستغناء عن عاملين رغم التباطؤ.

وقال رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين في رسالة مصورة "الشركات تدفع أجورا لموظفيها، حتى لو لم تكن تدر دخلا في الوقت الحالي. تهب أوروبا حاليا لدعمها بمبادرة جديدة".

وقالت "تهدف (المبادرة) لمساعدة إيطاليا وإسبانيا وجميع الدول الأخرى التي تضررت بشدة. وسوف تفعل ذلك بفضل التضامن من اعضاء أخرين"، مضيفة أن النظام ستكفله جميع دول الاتحاد الاوروبي ولكنها لم تذكر كيفية تمويله.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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