  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الاتحاد الأوروبي يدرس وضع قواعد لتجارة الهيدروجين مع المغرب وأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يدرس وضع قواعد لتجارة الهيدروجين مع المغرب وأوكرانيا

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 01:16
الاتحاد الأوروبي يدرس وضع قواعد لتجارة الهيدروجين مع المغرب وأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي سيضع الهيدروجين على جدول أعمال محادثاته بخصوص الطاقة مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
أبرز العناوين
لتداول الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون عبر الحدود بشكل يُعتمد عليه، سنحتاج إلى قواعد ملائمة

قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي الاثنين إن الاتحاد سيسعى إلى وضع قواعد لتجارة الهيدروجين مع دول منها المغرب وأوكرانيا، في إطار خططه الرامية لاستخدام هذا الوقود منخفض الكربون للحد من انبعاثات الصناعة والنقل.

وأضافت كادري سيمسون "لتداول الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون عبر الحدود بشكل يُعتمد عليه، سنحتاج إلى قواعد ملائمة"، مشيرة إلى البلدين كخطوة أولى للقيام بذلك.

وتابعت قائلة في بث عبر الإنترنت إن الاتحاد الأوروبي سيضع الهيدروجين على جدول أعمال محادثاته بخصوص الطاقة مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

شركة النفط الأمريكية ExxonMobil تلغي 1600 وظيفة في أوروبا
 أمريكا: 107 آلاف وظيفة خسرها قطاع النفط خلال 6 أشهر

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...