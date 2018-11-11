الاتحاد الأوروبي يضع جدول أعمال لإصلاح منظمة التجارة العالمية

قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه يضغط من أجل وضع جدول أعمال طموح لإصلاح منظمة التجارة العالمية من أجل أن تلعب دورا أكثر فاعلية في نظام تجاري دولي متعدد الأطراف قائم على قواعد.

وأضاف الاتحاد أن المنظمة لعبت، على مدار أكثر من 20 عاما، دورا مهما في خلق نظام اقتصادي مزدهر وسلمي ويمكن التنبؤ به، لكن في السنوات الأخيرة تغير العالم، ولم تواكب منظمة التجارة العالمية هذا التغير.

جاء ذلك في بيان، صدر عقب اجتماع وزاري لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد المخصص لمناقشة قضايا التجارة الخارجية، حيث جرت مناقشة ملف يتعلق بالعمل الجاري بشأن تحديث منظمة التجارة العالمية.

ودعا الوزراء الأوروبيون إلى إجراء إصلاح طموح وعاجل لعمل هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية من أجل حل الأزمة الحالية بشأن عملية تعيين قضاة جدد، كما رحبوا بالاقتراح المشترك بين الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة، لتحسين الامتثال لإخطار الأعضاء بالتدابير التجارية.

وشجع المشاركون في الاجتماع مفوضية بروكسل على مواصلة عملها مع الشركاء الرئيسيين وأعضاء المنظمة الأوسع نطاقا، بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.

كما استعرض الوزراء وبينهم عدد من المكلفين بالتجارة الخارجية والاقتصاد وغيرهم، تطورات المفاوضات الثنائية الجارية حاليا بين الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى مثل دول ميركوسور وإندونيسيا وشيلي وأستراليا وتونس والصين ونيوزيلندا، كما جرى إطلاع المجلس على آخر التطورات المتعلقة بمشروع محكمة الاستثمار المتعددة الأطراف.

وكرر الوزراء تأكيدهم على الالتزام بالتجارة الحرة النزيهة ودعمهم لجدول أعمال إيجابي للتجارة، ودعا الوزراء مفوضية بروكسل إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى نتائج متوازنة في الوقت المناسب لجميع المفاوضات التجارية.

وقدمت المفوضية الأوروبية تقريرها الثاني حول تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد، ولفت التقرير الانتباه إلى تأثير تنفيذ هذه الاتفاقات الإيجابي على صادرات الاتحاد الأوروبي والنمو الاقتصادي. وقال التقرير، إن اتفاقيات التجارة الحرة تغطي ما يقرب من 70 سوقا في جميع أنحاء العالم، وأثبتت فاعليتها في إزالة الحواجز أمام التجارة وتعزيز المعايير العالية للعمل وحماية البيئة.

اقرأ أيضًا:

منظمة التجارة العالمية : الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد

منظمة التجارة العالمية على خطى الحرب التجارية

أميركا تهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية