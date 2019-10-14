الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تبدأ اليوم

يعقد صندوق النقد والبنك الدوليان اليوم اجتماعاتهما السنوية في العاصمة الأميركية واشنطن، والتي تستمر في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتبحث اجتماعات هذا الخريف عددا من القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية الدولية والتمويل، والحد من الفقر.



ووفقا للموقع الرسمي للبنك الدولي، فإنه سيكون من بين المتحدثين والوفود والحضور هذا العام، كبار قادة الفكر والخبراء، الذين سيعرضون أفضل الحلول لقضايا التنمية العالمية الراهنة.

ويتضمن جدول الاجتماعات، جلسات منها "رفع مستوى المعايير: التدابير الناجعة للحد من الفقر وحفز النمو" و "نحو تحقيق سلام مستدام: نُهج إنمائية للتعامل مع الهشاشة والصراع والعنف" و" ثورة البنية التحتية: التكامل والاستثمار والابتكار" و" القطاع الخاص في البيئات الهشة: إنجاز العمل" وغيرها من الجلسات.

كما سيناقش زعماء العالم والمستثمرون يوم الخميس 17 أكتوبر كيفية تحقيق تحول في حياتهم من خلال البنية التحتية، وسيعرضون أمثلة تظهر مدى نجاعة التكامل الإقليمي والاستثمار والابتكار، في تحقيق نتائج أفضل لكل من المجتمعات والبلدان.



أزمة ركود

وترى رئيسة الصندوق الجديدة، البلغارية كريستالينا جورجيفا، أن هناك خطرا حقيقيا من انتشار التباطؤ الاقتصادي، كما أنه من المتوقع أن يخفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي، والتي ستصدر يوم الثلاثاء المقبل خلال الاجتماعات السنوية، إلى 3.2%، وهي النسبة الأقل منذ 2009، بحسب وكالة بلومبرغ.

وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي العام الحالي إلى 3.2%، إلا أن جورجيفا تؤكد أن هذه التوقعات سيتم تعديلها لتقييم أقل تزامناً مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأكدت جورجيفا، أنها طلبت من الفريق المعاون لها دراسة المخاطر المتوقعة على الاقتصاد العالمي من جراء العوائد السالبة للسندات الحكومية، في وقت يشهد العالم تباطؤاً اقتصادياً في العديد من البلدان.