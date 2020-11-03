الاحتياطات الدولية في مصر ترتفع لـ 39.2 مليار دولار في نهاية أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك إلى 39.22 مليار دولار بنهاية أكتوبر. وكان البنك أعلن ارتفاع احتياطاته بنهاية سبتمبر إلى 38 مليار و425 مليون دولار.

وكانت الاحتياطات تراجعت في فترات سابقة من العام الجاري بضغط من تداعيات جائحة كورونا.

وكان تم تسجيل أكبر تراجع في مارس الماضي، عندما تراجعت الاحتياطات بواقع 5.4 مليار دولار إلى 40 مليار دولار.

وأوضح المركزي في حينه أنه تم استخدام هذه الاحتياطات لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة في ظل أزمة كورونا.

وبحسب "الألمانية" تسلمت مصر خلال الأشهر الماضية تمويلات خارجية، منها مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، تُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية لمواجهة تداعيات كورونا.