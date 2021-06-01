الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي تنخفض بـ 1.9% في ابريل

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أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة هبط إلى 1.63 تريليون ريال في شهر إبريل، أي ما يعادل 436 مليار دولار.
أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة هبط إلى 1.63 تريليون ريال في شهر إبريل، أي ما يعادل 436 مليار دولار.
وكانت نسبة الانخفاض حوالي 1.9% بالمقارنة مع احتياطيات شهر مارس.
وأشارت البيانات إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية منخفض أيضا عن المستوى المسجل في أبريل نيسان 2020 والذي بلغ 1.67 تريليون ريال.
Via SyndiGate.info
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