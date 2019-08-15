الاحتياطي في النظام المصرفي القطري ينمو بـ 9.7% في يوليو

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ارتفع إجمالي النقود الإحتياطية في النظام المصرفي القطري خلال يوليو الماضي بنسبة 9.7% على أساس سنوي إلى 80.3 مليار ريال
ارتفع إجمالي النقود الإحتياطية في النظام المصرفي القطري خلال يوليو الماضي بنسبة 9.7% على أساس سنوي إلى 80.3 مليار ريال، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي ودعم الاحتياطي النقدي لشهر يوليو الماضي زيادة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 1.1% الى 37 مليار ريال مدعوما بزيادة الودائع حجم الودائع لدى البنوك التجارية إلى 826 مليار ريال، إلى جانب ارتقاع ودائع البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 33.5% إلى نحو 21.9 مليار ريال.
في المقابل حافظ النقد المصدر في يوليو على استقراره على أساس سنوي عند 17 مليار ريال ، وكذا فائض الأرصدة الاحتياطية عند 4.55 مليار ريال.
وتتكون النقود الاحتياطية من النقد المُصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية ، والودائع لدى البنك المركزي.
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Via SyndiGate.info
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