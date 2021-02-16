  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الارتفاع يسيطر على الذهب وسط تراجع الدولار والبلاتين دون أعلى مستوى في 6 سنوات ونصف

الارتفاع يسيطر على الذهب وسط تراجع الدولار والبلاتين دون أعلى مستوى في 6 سنوات ونصف

منشور 16 شباط / فبراير 2021 - 09:03
الارتفاع يسيطر على الذهب وسط تراجع الدولار والبلاتين دون أعلى مستوى في 6 سنوات ونصف
السوق تدرس أيضا توزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا طورته جونسون آند جونسون في جنوب إفريقيا وهي منتج كبير للمعدن
أبرز العناوين
تراجع البلاتين عن أعلى مستوى تقريبا في ست سنوات ونصف السنة اليوم إذ بلغت الأسعار مستوى مقاومة فنيا بيد أن التوقعات بأن انتعاش الاقتصاد العالمي سيغذي الطلب أبقت المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات مدعوما فوق مستوى 1300 دولار للأوقية

تراجع البلاتين عن أعلى مستوى تقريبا في ست سنوات ونصف السنة اليوم إذ بلغت الأسعار مستوى مقاومة فنيا بيد أن التوقعات بأن انتعاش الاقتصاد العالمي سيغذي الطلب أبقت المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات مدعوما فوق مستوى 1300 دولار للأوقية، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع البلاتين، الذي يستخدم في المحولات الحفزية للسيارات، 0.7 في المائة إلى 1312.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، لكنه تراجع عن أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1336.50 دولار وهو أفضل مستوياته منذ سبتمبر 2014.

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية إن الأسعار بلغت مقاومة فنية قرب مستوى 1330 دولارا مضيفا أن التوقف مؤقت وأن الأسعار قد تواصل الصعود أكثر.

وقال إن السوق تدرس أيضا توزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا طورته جونسون آند جونسون في جنوب إفريقيا وهي منتج كبير للمعدن.

ويقول محللون إن الأسعار ستظل تلقى الدعم من اضطرابات الإمدادات في جنوب إفريقيا وتعافي مبيعات السيارات والقواعد التنظيمية الأكثر تشددا فيما يخص الانبعاثات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2396.72 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 2424.26 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1822.97 دولار للأوقية إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1822.60 دولار، بينما ربحت الفضة 0.3 في المائة إلى 27.66 دولار.

وكبح مكاسب المعدن الأصفر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ مارس.
ومن المقرر نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشان السياسة النقدية غدا الأربعاء.

 

الذهب يفقد نصف مكاسب 2020
أسعار الذهب تستمر في التراجع مقابل ارتفاع الدولار
الذهب يرتفع أكثر تزامنًا مع تراجع الدولار

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...