الاستثمارات في شركات الفضاء تقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق

ارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة في شركات الفضاء إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الربع الثاني من العام الجاري عند /4.5/ مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن شركة سبيس كابيتال.



وأظهر التقرير، التي اطلعت عليه شبكة CNBC، أن الاستثمار في الفضاء يتتبع ثلاثة مسارات أساسية وهي البنية التحتية الذي يهتم بعمليات إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية، إلى جانب قسمين آخرين وهما التوزيع والتطبيق ويتضمنان الشركات التي تعتمد على تكنولوجيا الفضاء.



وقال الشريك الإداري في سبيس كابيتال، تشاد أندرسون: "كان هذا الربع الأكبر على الإطلاق بالنسبة للاستثمار في البنية التحتية للفضاء، على الرغم من إغلاق شركتي SPACs في الربع الثاني"

وتتعقب /Space Capital/ نحو /1553/ شركة باستثمارات بقيمة /199.8/ مليار دولار في الأسهم العالمية التراكمية منذ /2012/ عبر فئاتها الثلاث.

وجمعت شركة الفضاء "وان ويب" أكبر تمويل عند مليار دولار، فيما تلقت "ريلتيفتي سبيس" نحو /650/ مليون دولار.

وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات في العام الجاري قد تتجاوز المستوى القياسي المسجل في /2020/ والذي بلغ /9.1/ مليار دولار.