أبوظبي تسجل 100 مليار درهم استثمارات أجنبية في 2017

إمارة أبوظبي

بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي نحو 100 مليار درهم خلال 2017 وهي القيمة ذاتها المسجلة عام 2016 وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وجاء الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى أبوظبي من دول أوروبية بقيمة 38.8 مليار درهم تشكل 38.8% من رصيد الاستثمارات الأجنبية في الإمارة وحلت الاستثمارات من الدول الآسيوية غير العربية بالمرتبة الثانية بـ13.8 مليار درهم في حين وصلت قيمتها من دول أميركا الشمالية 7.5 مليارات درهم.

أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة من الدول العربية إلى أبوظبي فقد بلغت مع نهاية العام الماضي 6 مليارات درهم، فيما وصلت من دول التعاون 3.4 مليارات درهم وتوزع بقية المبلغ على مجموعة من الدول الأخرى.

وبحسب القراءة الأولية لحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي من حيث الدول يتضح نمو الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي 18.2% خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2016 في حين وصلت نسبة نموها للاستثمارات من دول آسيا غير العربية 10% في فترة الرصد ذاتها.

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