الإستثمار الأجنبي في قطر يرتفع بنسبة 27% في 2017

قطر

إرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر في العام 2017 إلى نحو مليار دولار، وبنسبة 27% عن العام الذي سبقه وفقا لبيانات تقرير الاستثمار العالمي السنوي الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية " أونكتاد ".

يذكر أن مجلس الوزراء القطري وافق مؤخرا على مشروع قانون يسمح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات، وذلك بعد أيام قليلة من الموافقة على قانون التملك العقاري لغير القطريين.

هذا وارتفع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى قطر خلال السنوات العشر الماضية إلى 33.9 مليار دولار وبنسبة 217% مقابل 10.7 مليار ريال في العام 2006 وفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار و ائتمان الصادرات " ضمان ".

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