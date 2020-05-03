الاستخدام اليومي لمنصة "مايكروسوفت تيمز" يشهد ارتفاعاً بنسبة 70%

قال الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، إن الاستخدام اليومي لمنصة اجتماعات الفيديو "مايكروسوفت تيمز" قفز بنسبة 70 بالمئة. وكشف ناديلا، خلال حديث إلى المستثمرين، أن استخدام المنصة زاد إلى أكثر من 75 مليون مستخدم نشط يومياً.

وأوضحت الشركة أن المنصة شهدت 200 مليون مشارك في الاجتماع في يوم واحد هذا الشهر.

وسبق أن أعلنت المنصة المنافسة "زوم" أنها شهدت 300 مليون مشارك في الاجتماعات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما يعني أن الشركتين متقاربتان أكثر مما كان يبدو عليه الأمر.

وأشار ناديلا إلى أن ثلثي مستخدمي "تيمز" يتفاعلون أيضاً مع الملفات داخل التطبيق، أو يتعاونون معها، وأنها "شهدت ثلاثة أضعاف عدد المؤسسات التي تدمج التطبيقات مع "تيمز".

وتمتلك "مايكروسوفت" أيضاً 258 مليون مشترك مدفوع في خدمات Office 365 المكتبية، والتي تتضمن الوصول إلى "تيمز".

ويرجّح موقع "ذا فيردج" التقني أن ما يقرب من 30 بالمئة من مستخدمي Office 365 المدفوعة يستخدمون "تيمز"، ولا تزال أمام الشركة طريق طويل لإقناع قاعدة مستخدميها بالانتقال إلى منصتها.