شاهد: هذه استعدادات أبوظبي لفورملا 1 (صور)

سباق فورمولا1 في أبوظبي

يجري العمل على قدم وساق في حلبة مرسى ياس بمشاركة عمال النظافة والرسامين والمهندسين لوضع اللمسات الأخيرة على أرض الواقع، لتكون الحلبة جاهزة لاستقبال عشرات الآلاف من المشاهدين والمشاهير والفرق والسائقين المشاركين في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

وتبدأ الاحتفالات في حلبة مرسى ياس يوم الخميس، قبل السباق الأخير من الموسم، في حين تنطلق التجارب الحرة يوم الجمعة، ويجري السباق يومي السبت والأحد.

وفي هذه الأثناء، يعمل الرسامون على إضفاء حُلّة جديدة على الحلبة، وسيتم استخدام أكثر من 500 كيلوغرام من الطلاء على حواجز الدائرة كل يوم حتى يوم الخميس.

وفي الوقت الذي ينتهي فيه الرسامون من العمل، سيكونون قد استخدموا ما بين طنين وثلاثة أطنان من الطلاء لتلوين المسار، كما تمت زراعة فدانين ونصف من الزهور الموسمية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال طارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس “في الفترة التي تسبق انطلاق سباق الجائزة الكبرى العاشر لجائزة أبوظبي، كانت فرقنا مشغولة للغاية، وهناك الكثير من الأعمال التي تدخل في إطلار الإعداد لعطلة نهاية الأسبوع من أجل ضمان أن تبدو الدائرة مثالية، نريد أن نضمن أن المشجعين في المدرجات والمشاهدون على التلفزيون في جميع أنحاء العالم يتمتعون بأفضل تجربة للفورمولا1”.

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