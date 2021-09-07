الاشتراكات السنوية للسيارات أبرز العناوين في معرض ميونخ

انطلق معرض ميونخ للسيارات أمس، والذي يقام لأول مرة في مدينة ميونخ الألمانية، وسيستمر من 6 إلى 12 سبتمبر الحالي.

قد تلاحظ كثرة السيارات الاختبارية والكهربائية التي يتم الكشف عنها هذه الأيام، ذلك بسبب إنطلاق معرض ميونخ #IAA21 للسيارات والذي يركز هذا العام على مستقبل التنقل pic.twitter.com/tCUaP4pHPy — سعودي شفت (@SaudiShift) September 6, 2021

طرحت العديد من الشركات الناشئة في معرض ميونخ للسيارات نمط جديد لعملائها حول العالم، وهو الاستفادة من الاشتراكات السنوية التي تسمح لهم استئجار سيارات لوقت طويل بدل من شراء مركبات جديدة، وذلك أيضًا قد يجذب شركات تصنيع عاملة في القطاع.

استئجار سيارة على المدى الطويل بدل من شرائها جديدة في معرض ميونخ



عرضت شركة"فين أوتو الألمانية في معرض ميونخ للسيارات إمكانية استئجار سيارة صغيرة مقابل 300 يورو شهرياً لمدة عام، ويشكل العرض تكلفة التأمين والصيانة والسماح بالتنقل مسافة 12 ألف كيلومتر دون تكلفة إضافية.

أعلنت شركة "فيف لاكار" أيضًا في معرض ميونخ للسيارات أنه يمكن للعميل استئجار سيارة اعتبارا من 175 يورو شهرياً باستثناء تكلفة التأمين، وأيضًا تعتزم الشركة الناشئة الصغيرة طرح صيغة اشتراك مشترك نهاية العام الحالي في برلين وكولونيا وشتوتجارت تسمح بمشاركة التكاليف بين ثلاثة سائقين.

ووفق تقرير نشرته مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" (بي سي جي) الاستشارية في معرض ميونخ ، أنه في الوقت الحالي ازدادت الاشتراكات حيث أصبح هناك اشتراكات لمشاهدة مسلسلات أو الاستماع للموسيقى أو شراء أحدث الهواتف الذكية، حيث أن الأجيال الشابة أصبحت تعطي أهمية أكثر للدفع عبر الإنترنت مما يعطي أهمية أقل لشراء السيارات.

وذكرت أيضًا أن الاشتراكات بالسيارات ما تزال عند مستوى منخفض لكن آخذة في الازدياد، حيث تتوقع الشركة أن تصل قيمة الاشتراك والتأجير الشرائي ما بين 30 مليار دولار و40 مليار دولار بحلول 2030 في أوروبا والولايات المتحدة.

قد يكون هذا الاقتراح في معرض ميونخ للسيارات من الاشتراكات أعلى تكلفة من شراء سيارة جديدة، لكن يساعد هذا النوع من الاشتراكات التي طرح في معرض ميونخ للسيارات في تقديم حل أكثر بساطة ومجازفة وأيضًا إمكانية تغيير السيارة دون بيعها، وأيضًا يقدم للعميل إمكانية تجربة أكثر من سيارة كالمركبات الهجينة والكهربائية، من دون أي التزامات طويلة الأمد.

وفق مجموعة "بي إس جي" جمعت الشركات الناشئة التي تقدم هذه الخدمة أكثر من 700 مليون دولار من رساميل منذ 2015، وأيضًا جمعت شركة فير في الولايات المتحدة نحو 500 مليون دولار من خلال المراهنة على تأجير السيارات المستعملة

.وتتيح هذه الاشتراكات التي طرحت في معرض ميونخ للسيارات للشركات المصنعة للسيارات، فرصة جذب عملاء جدد بصورة مباشرة عبر الإنترنت، وأيضًا تحكمها بقيمة المركبة لفترة أطول، عند إعادة بيعها بعد عمليات تأجير عدة.

وعملت شركة رينو في شهر أغسطس على تعزيز موقعها في هذه الاشتراكات من خلال استحواذها على شركة

شركة إسبانية ناشئة متخصصة في هذا النوع من الاشتراكات.

حيث تتوقع الشركة الإسبانية التابعة لشركة رينو أن يصل إجمالي إيرادات المجموعة بحلول 2030 ما بين

في المائة و30 في المائة ،وذلك بيع المركبات بل من خلال تأجيرها وفق صيغ متعددة.

وأيضًا تخطط شركة تويوتا عن طريق شركتها كينتو لإدارة ما يصل 100 ألف سيارة بحلول 2023.

وعملت ماركة "سيات" الإسبانية التابعة لمجموعة "فولكسفاجن"، في فرنسا على اختبار اشتراك أطلقت عليه اسم موف يشمل استئجار سيارة ودراجة سكوتر كهربائية وأخرى بخارية.

وطرحت "مرسيدس" و"كاديلاك" و"بي إم دبليو" أيضا عروضا من هذا النوع في معرض ميونخ للسيارات قبل أن تعلقها أو تستغني عنها نهائيا.