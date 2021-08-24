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الاقتصاد الألماني يتعافى بشكل أقوى من المتوقع

منشور 24 آب / أغسطس 2021 - 11:28
الاقتصاد الألماني يتعافى بشكل أقوى من المتوقع
هذا وانكمش اقتصاد المانيا بـ 1.8% على أساس فصلي في الربع الأول 2021 بسبب قيود كوفيد-19.
أبرز العناوين
الناتج المحلي الإجمالي نما 1.6% في الربع سنة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران بعد التعديل في ضوء تأثيرات السعر والعوامل الموسمية والتقويم

صرح مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني في مراجعة لتقدير سابق إن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي كان لهما أكبر دور في تعافي اقتصادي أقوى من المتوقع في ألمانيا في الربع الثاني في أعقاب تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وأضاف المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.6% في الربع سنة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران بعد التعديل في ضوء تأثيرات السعر والعوامل الموسمية والتقويم، ليرتفع قليلا عن تقديره السابق لنمو 1.5% للناتج المحلي الإجمالي.

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هذا وانكمش اقتصاد المانيا بـ 1.8% على أساس فصلي في الربع الأول 2021 بسبب قيود كوفيد-19.

تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

كلمات دالة:ألمانياالاقتصاد الألماني

Via SyndiGate.info


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