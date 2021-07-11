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الاقتصاد الألماني يرفض تكرار الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا

منشور 11 تمّوز / يوليو 2021 - 06:35
الاقتصاد الألماني يرفض تكرار الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا
ألمانيا
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أعربت روابط اقتصادية كبيرة في ألمانيا عن رفضها لتكرار إغلاق لمكافحة فيروس كورونا حتى في حال عودة الارتفاع في أعداد الإصابات بالفيروس.

أعربت روابط اقتصادية كبيرة في ألمانيا عن رفضها لتكرار إغلاق لمكافحة فيروس كورونا حتى في حال عودة الارتفاع في أعداد الإصابات بالفيروس.

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وفي تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية بيتر أدريان إنه يجب الاعتماد: «بقدر أكبر على البيانات العلمية والشواهد الموثوقة من الروتين اليومي للتشغيل من أجل تجنب الإغلاقات الشاملة وما يصحبها من تداعيات خطيرة في الغالب».

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية يواخيم لانج للصحيفة إن «معدل الإصابة وحده لا ينبغي أن يكون هو المعيار لكل الأشياء في ظل ارتفاع معدلات التطعيم في ألمانيا».

يذكر أن هذا المعدل يشير إلى عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بين مجموعة من الأشخاص في غضون مدة زمنية معينة.

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وتجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي لحالات الإصابة الجديدة في ألمانيا ارتفع مؤخرا لأربعة أيام متتالية.

من جانبه، قال رئيس رابطة أرباب العمل في ألمانيا راينر دولجر للصحيفة: «ستستمر الأمور في الشهور المقبلة وتدور حول كيفية تنظيم الحياة في ظل وجود كورونا، لأن هناك شيئا واحدا واضحا وهو أن فيروس كورونا لن يختفي بشكل كامل».

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لرابطة الفنادق والمطاعم الألمانية أنجريد هارتجيس أن «قطاعنا لن يقبل بإغلاق جديد». مشيرة إلى أن واجب الساسة هو الترويج للتطعيم. وإذا أمكن تطعيم كل الناس وأمكن الوصول إلى معدل تطعيم مهم، فعندئذ لا ينبغي استمرار قيود مثل الارتداء الإجباري للكمامات أو إجراء اختبارات بالنسبة لمن تم تطعيمهم.

كلمات دالة:اقتصاد ألمانيا

Via SyndiGate.info


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