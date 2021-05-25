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الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة فاقت التوقعات في الربع الأول

منشور 25 أيّار / مايو 2021 - 06:47
الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة فاقت التوقعات في الربع الأول
الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3.1% على أساس سنوي
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أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إذ بددت قيود مرتبطة بفيروس كورونا الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصادات أوروبا.

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وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3.1% على أساس سنوي.

وكان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى انكماش 1.7% على أساس فصلي في الربع الأول ثلاثة بالمئة على أساس سنوي بعد التعديل في ضوء العوال الموسمية.

كلمات دالة:اقتصاد ألمانيا

Via SyndiGate.info


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