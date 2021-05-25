الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة فاقت التوقعات في الربع الأول

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إذ بددت قيود مرتبطة بفيروس كورونا الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصادات أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3.1% على أساس سنوي.

وكان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى انكماش 1.7% على أساس فصلي في الربع الأول ثلاثة بالمئة على أساس سنوي بعد التعديل في ضوء العوال الموسمية.