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تركيا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009

تركيا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009
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